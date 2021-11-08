Блогер из Якутии спас застрявшего на льдине детеныша косули
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Блогер из Якутии Олесь Петрович спас застрявшего на льдине детеныша косули. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам активиста, о попавшем в беду животном ему рассказал местный житель, когда он направлялся в Чурапчинский район и переправился из Якутска в Нижний Бестях.

"Приглядевшись, я увидел небольшой комочек, который вставал и падал. Но ничего мой собеседник тогда не предпринял. Мне пришлось ситуацию взять в свои руки, и я побежал к капитану судна на воздушной подушке и попросил, чтобы отвезли меня к месту, где замерзает животное. Они согласились, детеныш очень сильно замерз, был мокрый и обессилен, увидев нас, попытался убежать в воду, но мы его поймали", - отметил Петрович.

Блогер добавил, что взял детеныша с собой, отогрел и накормил. Он назвал животное Илюша.

Активист предположил, что малыш отбился от стада при миграционном переходе, ему не хватило сил, и он остался на льдине.