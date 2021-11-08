Блогер из Якутии спас застрявшего на льдине детеныша косули

Блогер из Якутии Олесь Петрович спас застрявшего на льдине детеныша косули. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам активиста, о попавшем в беду животном ему рассказал местный житель, когда он направлялся в Чурапчинский район и переправился из Якутска в Нижний Бестях.

"Приглядевшись, я увидел небольшой комочек, который вставал и падал. Но ничего мой собеседник тогда не предпринял. Мне пришлось ситуацию взять в свои руки, и я побежал к капитану судна на воздушной подушке и попросил, чтобы отвезли меня к месту, где замерзает животное. Они согласились, детеныш очень сильно замерз, был мокрый и обессилен, увидев нас, попытался убежать в воду, но мы его поймали", - отметил Петрович.

Блогер добавил, что взял детеныша с собой, отогрел и накормил. Он назвал животное Илюша.



Активист предположил, что малыш отбился от стада при миграционном переходе, ему не хватило сил, и он остался на льдине.