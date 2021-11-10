У черного перца нашли способность блокировать распространение коронавируса

Ученые выяснили, что некоторые распространенные природные алкалоиды, в частности, содержащийся в черном перце пиперин, блокируют способность коронавируса SARS-CoV-2 заражать клетки. Результаты работы опубликовал научный журнал Biomedicines, кратко об этом пишет пресс-служба Института цитологии РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Один из способов снижения темпов распространения коронавируса связан с созданием препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым он прикрепляется, для дальнейшего проникновения. Однако коронавирус довольно быстро мутирует. Это приводит к тому, что белки, с помощью которых SARS-CoV-2 проникает в клетки, могут постоянно меняться. Поэтому коронавирус способен быстро приобретать устойчивость к подобным видам лекарственных препаратов.

"По этой причине мы изучали вещества, которые могли бы заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса - это обязательное условие для проникновения возбудителя инфекции. Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение - пиперин - содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей", - сказала Ольга Остроумова, один из авторов исследованяи, главный научный сотрудник Института цитологии (ИНЦ) РАН.

Для тестирования ученые отобрали 20 алкалоидов. Сначала эксперименты проводились на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка SARS-CoV-2, который отвечает за слияние: некоторые алкалоиды смогли успешно остановить этот процесс. Затем наиболее эффективное соединение (пиперин) было передано ученым из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, которые протестировали его на уханьском штамме коронавируса и клетках обезьян, являющихся общепризнанным объектом для подтверждения эффективности противовирусных препаратов.

"Мы считаем, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, вирус не проникает внутрь клеток, и, таким образом, прекращается распространение SARS-CoV-2. При этом, коронавирус не сможет стать устойчивым к пиперину, поскольку мутации вируса практически не затрагивают его липидную оболочку, а целиком избавиться от нее вирус не может, поскольку это несовместимо с его жизнедеятельностью", - добавила Остроумова.

В дальнейшем научная группа планирует исследовать свойства других алкалоидов противостоять коронавирусу. Также ученые будут способствовать внедрению противовирусных препаратов с мембраноопосредованным действием в клиническую практику. Пока зарегистрированных препаратов, блокирующих межмембранное взаимодействие клетки и коронавируса, в мире не существует.