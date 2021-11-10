Названо лучшее время для засыпания

Британские ученые пришли к выводу, что отбой между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в Европейском журнале кардиологии, сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.

Результаты исследования показали, что сон между 22 и 23 часами является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе для большинства людей.

"Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы", - заявил автор исследования Девид Пленс.

Самое рискованное время отбоя, по его ловам, после полуночи.

"Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который "обновляет" биологические часы", - отметил ученый.

Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.

Однако сон - не единственный фактор, который может повлиять на здоровье сердца. Также важен образ жизни, здоровый вес, правильное питание и регулярные занятия спортом.