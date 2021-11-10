https://news.day.az/unusual/1401914.html Котенок с четырьмя ушами нашел дом в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Котенок с четырьмя ушами нашел дом в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас стал звездой в Instagram. О животном с врожденной генетической аномалией сообщило издание Ladbible, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что одна пара ушей Мидаса находится внутри другой. Кроме того, у кота есть белое пятно в виде сердца на животе.
Предполагается, что Мидас - метис русской голубой. Кот жил в приюте, сотрудники которого начали публиковать его снимки в сети. Благодаря популярности в интернете, он нашел себе дом в Турции.
Хозяйка Мидаса завела ему страничку в Instagram, на которую уже подписались более 22 тысяч человек.
В новом доме у животного появилась компания - кошка с собакой.
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