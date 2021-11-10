Археологи нашли в Израиле кольцо, защищающее от похмелья

Археологи из Израиля нашли кольцо в руинах древней винодельни. Как полагают специалисты, это украшение, скорее всего, использовалось для предотвращения похмелья, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Само кольцо сделано из золота, в украшении также есть камень пурпурного цвета, вероятно, это аметист. По словам археологов, древние греки считали, что данный материал защищает от опьяняющих свойств вина.

"Этому драгоценному камню было приписано много достоинств, в том числе и защита от похмелья", - рассказал представитель археологов Амир Голан.

Как полагают ученые, кольцо было выковано примерно в III веке и принадлежало представителю элиты.

"Золотые кольца, инкрустированные аметистом, известны в римском мире", - добавил археолог.

Винодельня, на территории которой проходили раскопки, была известна тем, что разливала белое вино. Объем производства составлял около 2 млн литров в год.