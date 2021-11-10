Как два литра воды могут обеспечить ваш дом энергией на несколько дней

"Зеленый" водород в будущем может полностью заменить ископаемое топливо. Сотрудники немецкого стартапа считают, что у них есть ключевой элемент для того, чтобы сделать его доступным для всех, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Вайтеа Кован родилась на острове в Тихом океане, испытывающем на себе влияние изменения климата. Она верит в перспективы технологии "зеленого" водорода. Более трех лет назад Вайтеа стала соучредителем компании Enapter.

"Я хотела заменить все дизельные генераторы в Новой Каледонии, а также в других отдаленных районах, которые не должны зависеть от "грязного" дизельного топлива, - говорит Кован. Осознав потенциал "зеленого" водорода, который способен заменить ископаемое топливо, мне захотелось стать частью этих перемен".

"Зеленые решения принимаются только в том случае, если они экономически привлекательны. В этом и заключается наша миссия - сделать "зеленый" водород экономически конкурентоспособным", - отмечает сооснователь Enapter Вайтеа Кован.

Электролизеры с ионообменной мембраной (ИОМ) этой немецкой компании используются более в чем 100 проектах в 33 странах. Эта технология позволяет производить водород без эмиссии с помощью энергии из возобновляемых источников.

Разработанный быстрее и дешевле, чем предполагалось, электролизер с ИОM уже заправляет автомобили и самолеты, питает промышленность и обогревает дома.

Водородные генераторы компании Enapter недавно получили премию принца Уильяма Earthshot Prize в номинации "Исправление климата".