Сериал «Игра в кальмара» обошел «Игру престолов» по популярности на YouTube

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" от стриминговой платформы Netflix обошел хит HBO "Игра престолов" по числу просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube, сообщает телеканал KBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видеоконтент, связанный с "Игрой в кальмара", в общей сложности насчитывает около 131 тыс. видеороликов, включая официальные трейлеры и клипы из сериала, а также видео, размещенное поклонниками. Общее число их просмотров по состоянию на 10 ноября превысило 17 млрд. Количество комментариев и лайков превысило 533 млн.

Американский сериал "Игра престолов", который считается самым успешным проектом HBO, за десять лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов. Общая численность видеоконтента составила 16,9 млрд. Под видеороликами оставлены 233 млн комментариев и лайков.

Сериал вышел на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и быстро стал популярным во всем мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита - сериал "Бриджертоны".