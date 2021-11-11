Названы приносящие вред здоровью напитки

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала, что кофе и холодную воду вредно употреблять на голодный желудок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, кофе стимулирует активацию поджелудочной железы, говорит специалист, в частности, вырабатывая ферменты для переваривания пищи. Поскольку в этот момент в желудке ничего нет, это может привести к сбою функционирования и заболеваниям ЖКТ.

Журавлева рассказала, что система пищеварения, находящаяся в "спящем режиме" столкнется с настоящим стрессом, если с утра выпить холодной воды. Как говорит нутрициолог, все силы организма будут направлены в желудок, чтобы согреть воду. Более того, пока она не нагреется, она будет оставаться в желудке, и не переместится дальше в кишечник для дальнейшего всасывания.

"Лучше натощак пить теплую воду", - подытожила. Журавлева.