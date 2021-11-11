Ученые рассказали о суперсиле северных оленей

Северные олени являются единственными млекопитающими, которые способны видеть ультрафиолетовое излучение. Об этом заявили ученые Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), пишет "Таймырский телеграф", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Российские исследователи с помощью специальной камеры выяснили, что ультрафиолет на снегу поглощают лишь немногие объекты, такие как шерсть, моча животных и лишайники. Снег, в свою очередь, отражает более 90 процентов ультрафиолета, однако излучение не вредит сетчатке глаз оленей.

Такая суперсила, как считают исследователи, животных помогает им находить пропитание. Кроме того, благодаря ей они вовремя могут распознавать хищных зверей.