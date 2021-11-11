Опровергнут миф о молочных смесях

Исследователи из Великобритании выяснили, что школьные оценки подростков, которые во младенчестве получали обогащенные молочные смеси, не лучше, чем у их сверстников, которые не питались этим в детстве. Опровергающая распространенный миф статья ученых опубликована в The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее существовал миф, что употребление обогащенных молочных смесей способствуют лучшему умственному развитию ребенка. Для того чтобы проверить его, исследователи из Университетского колледжа Лондона сравнили успеваемость 1763 детей, которым в рамках семи клинических испытаний с 1993 по 2001 год давали обычные и обогащенные смеси соответственно. В двух из них испытывалась добавка длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты, в одной - железо, в двух - макроэлементов и еще в двух - нуклеотидов.

Исследователи соединили эти данные с информацией о школьной успеваемости и проанализировали, было ли связано кормление обогащенными смесями с лучшими результатами в ходе обязательных экзаменов по английскому языку и математике у подростков в возрасте 11 и 16 лет. Разницы в результатах экзаменов между подростками, которых кормили обогащенными смесями в детстве, и их сверстниками не наблюдалось. Более того, у тех 11-летних школьников, кому давали добавки с длинноцепочечными полиненасыщенной жирной кислоты, оценки были даже хуже. При этом, как отмечают исследователи, клинические испытания молочных смесей проводились несколько десятилетий назад, и с тех пор их состав значительно изменился.