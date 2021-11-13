Заключенным тюрем Таиланда разрешат заводить собак для борьбы с депрессией

Министерство юстиции Таиланда разрешит заключенным определенных тюрем королевства заводить собак. Питомцы помогут новым хозяевам побороть чувство тревоги, депрессию и искоренить антисоциальное поведение среди осужденных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это пилотный проект. На данный момент в нем участвую всего четыре тюрьмы - Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин. Департамент исправительных учреждений проверит эффективность терапии с использованием животных. Предполагается, что так заключенные смогут психологически подготовиться к возвращению в общество после входа из-под стражи.

По словам министра юстиции Сомсака Тхепсутхина, ведомство вместе с ассоциациями животных и приютами ищут собак для проекта. Пока неясно, сколько времени заключенные будут проводить с питомцами. Сообщается, что арестанту подберут собаку, которая будет соответствовать его характеру и темпераменту. Кроме того, заключенных научат правильно обращаться с животными и ухаживать за ними.

Если такая инициатива окажется успешной, власти намерены распространить ее и на другие исправительные учреждения страны.