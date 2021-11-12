https://news.day.az/unusual/1402678.html Диетолог рассказал, чем можно заменить соль
Диетолог рассказал, чем можно заменить соль
Врач-диетолог Олег Ирышкин заявил, что поваренную соль можно заменить травами или специями. Он призвал уменьшить потребление соли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Большое количество натрия в такой форме в рационе может привести к инфарктам, инсультам и нарушению солевого баланса, указал эксперт. Натрий повышает давление.
Если у человека гипертония, то ему можно есть не более 3 г соли в сутки, для здорового человека норма - 5 г.
Ирышкин добавил, что количество соли в продуктах обычно указано на упаковке.
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