Диетолог рассказал, чем можно заменить соль

Врач-диетолог Олег Ирышкин заявил, что поваренную соль можно заменить травами или специями. Он призвал уменьшить потребление соли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большое количество натрия в такой форме в рационе может привести к инфарктам, инсультам и нарушению солевого баланса, указал эксперт. Натрий повышает давление.

Если у человека гипертония, то ему можно есть не более 3 г соли в сутки, для здорового человека норма - 5 г.

Ирышкин добавил, что количество соли в продуктах обычно указано на упаковке.