Названы лучшие изобретения 2021 года по версии журнала Time

Журнал Time опубликовал список лучших изобретений 2021 года. Как говорится на сайте журнала, в него вошли новинки технологий, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В список попали несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений. В частности, в раздел Приложения и программное обеспечение попали: безопасная поисковая система без рекламы neeva, приложение subdial panic button и интерактивная карта метро MTA Live.

В раздел VR и AR - очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2.

В категории Электроника оказались Paper Shoot Camera, складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, умный селфи-палка Vecnos IQUI и умные часы JLab JBuds Frames.

Кроме того, лучшими изобретениями также признаны вакцины против COVID-19 и малярии.