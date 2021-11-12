Индиец основал стартап по производству кроссовок из мусора

23-летний индиец Ашай Бхаве основал компанию Thaely по производству обуви из мусора. Как сообщает издание Business Insider, кроссовки за $110 можно доставить в любую точку мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом молодой человек столкнулся с тем, что в Индии было трудно найти мусор в большом количестве. Поэтому ему пришлось обратиться к специальной компании, нанимающей людей, которые весь день сортируют мусор и отбирают пластиковые пакеты. После этого другой сотрудник складывает несколько слоев пластика, а потом кладет их под горячий пресс. Это и становится материалом для кроссовок.

После этого материал отправляется на специальную фирму, где он подгоняется к форме, сделанной из переработанных бутылок, после чего все склеивается вручную и закрепляется.

Отмечается, что каждая пара обуви содержит примерно 10 пластиковых коробок и 12 бутылок.

В каждую коробку с кроссовками кладут семена, которые при желании можно вырастить.