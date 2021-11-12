Ученые разработали переносной рентгеновский аппарат для новорожденных

Российские ученые разработали для диагностики заболеваний внутренних органов у новорожденных компактный рентгеновский аппарат со сниженным уровнем радиационной нагрузки. Об этом пишет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разработанный учеными СПбГЭТУ "ЛЭТИ" портативный рентгенодиагностический комплекс для неонатологии позволит сделать диагностику заболеваний новорожденных более эффективной и менее опасной", - говорится в сообщении.

Согласно медицинским критериям, жизнеспособными считаются недоношенные дети массой тела от 500 граммов. Такой ребенок может уместиться на ладони взрослого человека, на момент рождения у него может быть несколько заболеваний. Одно из наиболее опасных - ателектаз легкого - неполное расправление легочной ткани на ограниченном участке и во всем легком. Для его диагностики проводится рентгенография легких.

Однако в случае с недоношенными детьми диагностика болезни должна проводиться непосредственно после рождения, а затем регулярно в течение всего срока выхаживания. При этом во время выхаживания ребенок находится в специальном боксе, в котором поддерживается необходимый режим температуры, влажности, оксигенации, а также вскармливания и введения необходимых лекарств через зонды.

"На данный момент единственным известным портативным рентгеновским аппаратом из серийно выпускаемых в России является дентальный аппарат "Пардус-Р" (применяется для диагностики в стоматологии - прим. ТАСС). Однако недоношенные новорожденные имеют большие размеры и, соответственно, большую радиационную толщину, чем челюстной отдел головы взрослого человека. Поэтому аппарат не позволяет проводить рентгеновскую съемку новорожденных с необходимым качеством получаемого изображения", - сказал один из разработчиков Юрий Потрахов.

В новой работе ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" совместно со специалистами Национального исследовательского медицинского центра (НМИЦ) им. Алмазова усовершенствовали существующую аппаратуру, предложив более эффективную схему умножителя, конструкции высоковольтного генератора, схемы питания и управления. В итоге, это позволило понизить уровень радиационной нагрузки на уязвимых новорожденных и медицинский персонал.