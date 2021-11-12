В Новой Зеландии обнаружили редкого антарктического пингвина

Житель Новой Зеландии Гарри Сингх обнаружил на берегу пингвина Адели, которого сначала принял за мягкую игрушку, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина прогуливался с женой на пляже в Бердлингс-Флэт, когда обнаружил птицу. По словам Сингха, пингвин почти не двигался в течение часа, выглядел измученным. Он вызвал спасателей, а также связался с Томасом Стрэке, который занимался помощью пингвинам около 10 лет.

У птицы выявили обезвоживание и потерю веса. После реабилитации ее отправят на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет хищников, которые смогут на нее напасть.