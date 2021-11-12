Изменения в голосе могут указывать на неизлечимую болезнь

Эксперты из Американской ассоциации болезни Паркинсона предупредили, что распознать начало недуга можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщило издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что у людей с болезнью Паркинсона голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Кроме того, речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень эмоциональности.

Также о начале развития заболевания может свидетельствовать заикание.

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, которое возникает на фоне нарушения выработки дофамина в мозге. Это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.

С недугом связан широкий спектр физических и психологических симптомов, но ключевыми являются мышечная ригидность, гипокинезия и тремор. Больные также испытывают проблемы с равновесием, теряют обоняние и имеют проблемы со сном.

Современная медицина не может излечить заболевание, однако существуют методы, позволяющие значительно улучшить качество жизни больных и замедлить негативные процессы.

В мире болезнью Паркинсона страдают около десяти миллионов человек. Риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет.

Мужчины в 1,5 раза больше подвержены недугу, чем женщины.