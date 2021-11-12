Обнаружено новое преимущество берез и тополей

Ученые из Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) обнаружили новое преимущество типичных для России деревьев. Быстрорастущие тополь и береза оказались самыми эффективными поглотителями вредного для климата углекислого газа. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента на карбоновом полигоне университета посадили распространенные в средней полосе России деревья ― березу, тополь, сосну и лиственницу. В течение полугода ученые наблюдали за ростом растений и с помощью портативного измерителя площади листа оценивали способность к поглощению углерода.

Сильнее всего за этот период выросли тополь и береза ― на 183 и 57 сантиметров соответственно. Большая площадь листовой пластины дала этим видам существенное преимущество в улавливании выбросов. По оценкам исследователей, уже в первый год вегетации при густоте посадки в пять тысяч штук на один гектар, молодые тополи смогут поглотить из атмосферы до 2,6 тонны углекислого газа.

"Это позволит за короткий срок сформировать лесные карбоновые фермы с понятным механизмом расчета объемов поглощения углеродных соединений. Для сравнения: 15 гектаров такого полигона смогут компенсировать углеродный след двух тысяч автомобилей", ― пояснил ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.