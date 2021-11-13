Диетолог описал идеальный завтрак

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru описал, каким должен быть идеальный завтрак. По его мнению, основными составляющими полезного утреннего приема пищи являются крупы, яйца и кисломолочные продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Традиционное блюдо для завтрака - это овсяная каша или что-то из яиц, когда хороший белок, фосфолипиды, или что-то из кисломолочных напитков. Если вообще некогда готовить, то самый простой способ - это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовых ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность", - рассказал медик.

Он подчеркнул, что неправильно подобранные продукты для завтрака оказывают негативное влияние на обменные процессы организма и посоветовал тщательнее относиться к тому, что стоит приготовить. По его мнению, утренняя пища, которую едят россияне, чаще всего оказывается либо слишком жирной, либо слишком сладкой, а порой и то и другое вместе.

Эксперт предостерег от употребления сладкой пищи утром, поскольку она не насыщает надолго, а также приводит к "сахарному удару", оказывающему вредное воздействие на обменные процессы человека. Также не рекомендуется делать завтрак, состоящий из большого количества сливочного масла и сыра, поскольку организм вместо энергии получает нагрузку жиром, подытожил диетолог.

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