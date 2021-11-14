В небе над Францией заметили таинственный объект

Во Франции десятки человек увидели таинственный светящийся объект. Об этом сообщает издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Загадочное явление в небе наблюдали жители как минимум семи городов. На опубликованном на платформе YouTube ролике виден светящийся объект, который двигается с большой скоростью, совершая резкие повороты.

Предполагается, что объект двигался вдоль побережья Средиземного моря. Как отмечает издание, эксперты не смогли ответить на вопрос, что именно наблюдали французы. Метеорологическая служба также не смогла объяснить явление. По мнению пользователей Twitter, данный объект мог быть беспилотником.