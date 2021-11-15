Die Welt объяснила поражение Вермахта под Москвой в 1941 году дождями

По мнению автора материала для немецкой газеты Die Welt Флориана Старка, Вермахт потерпел сокрушительное поражение под Москвой в 1941 году из-за дождей и перебоев со снабжением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор статьи пишет, что перед Битвой за Москву в советской столице начался хаос, во время которого Иосиф Сталин устраивал "пышные банкеты" в честь гостей из Великобритании и Соединенных Штатов.

Старк утверждает, что победа советских войск под Москвой была достигнута благодаря тому, что Сталин потребовал у главы НКВД Лаврентия Берии заставить москвичей работать на строительстве оборонительных сооружений, а сами немецко-фашистские войска якобы не добрались до места сражения из-за раскисших дорог и перебоев со снабжением.

При этом, как пишет автор, жесткие меры со стороны НКВД включали в себя массовые казни отступавших советских солдат и командиров, террор и принуждение к работе. Единственными источниками этих сведений, которые приводит автор, является британские историки Саймон Себаг-Монтефиоре и Ричард Овери.