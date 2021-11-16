Эксперт назвал главную естественную угрозу жизни на Земле

Главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан. Об этом заявил научный журналист из Дании Ларс Хенрик Огор в своей работе "Большая злая книга катастроф", издержки из книги цитирует издание Berlingske, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В книге Огор рассказал об извержении вулкана, произошедшем около 75 тыс. лет назад на острове Суматра.

"Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", - написал эксперт.

По его словам, громадная масса пепла и газов, выброшенная вулканом, покрыла большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью планеты наступила ночь. После этого наступила вулканическая зима, температура во всем мире на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

Огор добавил, что после возвращения на Землю тепла, на планете выжили всего несколько тысяч человек.