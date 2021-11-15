Диетолог назвал помогающие восстановиться после COVID-19 продукты

Эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19 поможет пища с богатым содержанием витамина D. Такие продукты назвал диетолог Михаил Гинзбург, его слова приводят "Народные новости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также, по его словам, следует обратить внимание на продукты, обладающие антоцианами, которые обладают противосвертывающими свойствами.

"В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Противосвертывающими же свойствами обладают различные ягоды - малина, брусника и ежевика", - объяснил Гинзбург.

Специалист отметил, что в рационе должны содержаться продукты, обладающие противовоспалительным действием. К ним относятся хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.