Ученый описал способные разрушить Землю метеориты

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович в беседе с Ura.ru описал, каким должен быть метеорит, способный разрушить Землю. Он отметил, что это могут сделать лишь небесные тела размером в километр, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле", - рассказал ученый.

Также он добавил, что на Землю ежегодно падают по нескольку мелких метеоритов. По его словам, они не залетают в населенные пункты и чаще всего оказываются в океане, поскольку он занимает две трети планеты. Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин добавил, что их можно обнаружить лишь за пару часов до попадания на Землю из-за их небольших размеров.