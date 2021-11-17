Ученые нашли на Луне ловушки углекислого газа, полезные для будущих миссий

Ученые впервые подтвердили существование на Луне так называемых ловушек, способных содержать замороженный углекислый газ. Исследование об открытии опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ температурных данных, собиравшихся 11 лет прибором Diviner Lunar Radiometer Experiment на борту орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, показал, что несколько таких ловушек находятся в районе южного полюса спутника. Общая площадь ловушек составляет 204 квадратных километра, крупнейший район, содержащий их, в кратере Амундсен - 82 квадратных километра.

Доказано, что температура в этих ловушках может опускаться ниже -213С. Пока о присутствии самого углекислого газа в этих ловушках говорить рано, но его наличие в этих местах может облегчить будущие экспедиции людей, позволив производить топливо и биоматериалы.

Кроме того, наличие этих ловушек может указать ученым на области лунной поверхности, где может содержаться водяной лед и другие летучие вещества. "Эти районы должны быть приоритетными целями для будущих посадочных миссий", - считает Пол Хайн из Университета Колорадо.