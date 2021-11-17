Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко раскрыл опасность столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором. Космонавт рассказал "Известиям" о действиях экипажа при возникновении риска столкновения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корниенко отметил, что несвоевременное обнаружение космического мусора может привести к столкновению с ним и пробою корпуса МКС. У экипажа станции есть резервное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он подчеркнул, что в случае критического снижения давления экипаж должен спускаться на Землю на корабле.

По словам космонавта, станции слежения позволяют узнать об угрозе столкновения за несколько дней. В отдельных случаях опасный обломок удается заметить перед сближением с МКС. В этом случае экипаж станции укрывается на космическом корабле.