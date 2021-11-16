Астрономы проведут новые наблюдения, чтобы найти Девятую планету

Британский астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона провел новый анализ данных, собранных с помощью инфракрасной орбитальной обсерватории IRAS, работавшей в 1983 году, и обнаружил три "точечных" источника, которые, по его мнению, могут оказаться долгожданной Девятой планетой, предсказанной несколько лет назад американскими учеными Майком Брауном и Константином Батыгиным из Калифорнийского технологического института. Статья об этом выложена на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учитывая низкое качество снимков IRAS, сделанных в очень сложной части неба на краю обзора в дальней инфракрасной области, вероятность того, что мы нашли настоящего кандидата, не очень велика, - признает Роуэн-Робинсон. - Однако, учитывая большой интерес к гипотезе существования Девятой планеты, целесообразно провести дополнительные проверки и выяснить, не соответствует ли объект с предложенными параметрами в соответствующей области неба вычисленным планетарным эфемеридам".

Предположения о существовании скрытой планеты на внешних границах Солнечной системы возникали уже давно, однако на новый уровень эта проблема поднялась в 2016 году, после публикации статьи Брауна и Батыгина, предложивших новые косвенные доказательства в пользу существования подобного объекта. Браун и Батыгин обнаружили, что многие ледяные астероиды пояса Койпера во внешней части Солнечной системы имеют орбиты, будто бы сформированные под действием какого-то массивного, но пока еще не обнаруженного объекта. Найти этот объект весьма непросто, он должен оставаться весьма холодным и неярким, но известно, что его масса в 5-10 раз превышает массу Земли, а обращается он на расстояниях от 400 до 800 астрономических единиц от Солнца. Радиус орбиты Плутона при этом составляет примерно 40 астрономических единиц.

Инфракрасная обсерватория IRAS была выведена на околоземную орбиту в январе 1983 года и работала там на протяжении 10 месяцев, выполнив съемку 96% неба в дальнем инфракрасном диапазоне. На этой длине волны могут быть обнаружены небольшие объекты, подходящие в качестве кандидатов на Девятую планету, поэтому Роуэн-Робинсон решил повторно проанализировать старые данные, использовав для поиска параметры, соответствующие Девятой планете. Из примерно 250 тыс. "точечных" источников, обнаруженных спутником, интерес вызвали только три, сфотографированные в июне, июле и сентябре 1983 года вблизи плоскости Галактики, где очень много помех от других объектов. Согласно данным IRAS, кандидат в Девятые планеты действительно в 3-5 раз может превышать земную массу и находиться от Солнца на расстоянии примерно 225 астрономических единиц.