В Китае вывели искусственную обезьяну

В Китае появился первый в мире искусственный детеныш черноногого тонкотела (Pygathrix nigripes). Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Его уже представили посетителям центра по изучению приматов в парке диких животных Чанлун города Гуанчжоу в провинции Гуандун, расположенной в Южном Китае.

Животное родилось в июле текущего года.

Отметим, род тонкотелов, или пигатриксов, относится к приматам, которые находятся под максимальной угрозой исчезновения. На сегодняшний день их насчитывается менее 1000.