https://news.day.az/unusual/1404333.html В Китае вывели искусственную обезьяну
В Китае вывели искусственную обезьяну
В Китае появился первый в мире искусственный детеныш черноногого тонкотела (Pygathrix nigripes). Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Его уже представили посетителям центра по изучению приматов в парке диких животных Чанлун города Гуанчжоу в провинции Гуандун, расположенной в Южном Китае.
Животное родилось в июле текущего года.
Отметим, род тонкотелов, или пигатриксов, относится к приматам, которые находятся под максимальной угрозой исчезновения. На сегодняшний день их насчитывается менее 1000.
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