Ученые открыли тысячи ранее неизвестных белков, связанных с работой мозга

Молекулярные биологи выделили тысячи ранее неизвестных форм белков, связанных с работой нейронов и других клеток мозга человека. Теперь науке известно на 30% больше подобных белков. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В генах могут находиться "инструкции" по синтезу не одной, а сразу нескольких белковых молекул. Это возможно благодаря тому, что ядро клетки может особым образом менять структуру молекулы РНК, которая представляет собой копию того или иного гена, вырезая из нее различные "ненужные" части.

Этот процесс, который ученые называют альтернативным сплайсингом, радикально меняет то, как и где будет работать молекула белка, производством которой управляет один и тот же участок ДНК. Подобное перепрофилирование играет критическую роль в жизнедеятельности многих тканей тела, в том числе и мозга. Нарушения в его работе приводят к самым тяжелым последствиям для индивида.

Лян Цзыкай из Эксетерского университета (Великобритания) и ее коллеги выяснили, что роль альтернативного сплайсинга в работе и развитии мозга человека ранее сильно недооценивали. К такому выводу ученые пришли благодаря масштабному проекту, цель которого - изучить работу всех генов, задействованных в работе нейронов людей и мышей.

В ходе этого исследования Лян и ее коллеги извлекли из нейронов людей и грызунов разных возрастов все молекулы РНК, которые представляют собой копии разных генов, и изучили все вариации в их структуре. Как оказалось, в нейронах и человека, и мышей было почти 12 тыс. ранее неизвестных вариаций РНК и связанных с ними разновидностей белков.

Благодаря этой работе ученым стало известно примерно на 30% больше альтернативных версий белковых молекул, задействованных в работе мозга, его внутриутробном развитии и в появлении многих нейроденегеративных заболеваний и других болезней нервной системы. Их дальнейшее изучение, как надеются исследователи, поможет создать первые лекарства и терапии от этих болезней.

"Особенно интересным для нас стало то, что за выработку множества ранее неизвестных вариаций белков отвечают несколько генов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, аутизма и шизофрении. Мы изучаем, какую роль эти цепочки аминокислот играют в развитии этих болезней", - подытожил один из авторов исследования, профессор Эксетерского университета Джонатан Милл.