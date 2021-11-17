Найден необычный способ борьбы с одиночеством

В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Их установила компания Gadulawka. Таким образом фирма нашла необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для разработки внешнего облика скамейки Gadulawka привлекла местных архитекторов - по задумке конструкция должна была быть простой, яркой и привлекательной для прохожих. Позже на улицах города появились лавки с металлическими прутьями и зелеными табличками с надписью "Садись сюда, если не против, чтобы кто-нибудь подошел поздороваться" на трех языках - польском, английском и иврите. Организаторы кампании считают, что разговоры со случайными людьми помогут жителям Кракова сохранить психическое здоровье.

Однако Gadulawka не является автором инициативы - впервые идея создать скамейки для общения пришла Эллисон Оуэн Джонс из Кардиффа (Уэльс). Во время прогулки в парке британка заметила грустного человека, к которому не решилась подойти из-за страха нарушить личные границы. Чтобы таких ситуаций было меньше, Джонс разместила на нескольких лавках таблички, облегчающие взаимодействие посетителей.