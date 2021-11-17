Нутрициолог предупредила об опасности мандаринов

У мандаринов много полезных свойств, однако они представляют опасность для некоторых людей. Тем, кто страдает от заболеваний пищеварительной системы, и детям до двух лет от них лучше воздержаться. Об этом предупредила Наталия Кушнир, нутрициолог и фитнес-тренер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт посоветовала не налегать на эти плоды людям с гастритом, колитом, язвенной болезнью. Они могут навредить и при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем.

"Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником" - отметила специалист. Кушнир напомнила, что цитрусовые часто вызывают аллергическую реакцию - не стоит переедать их во время праздников.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пища с богатым содержанием витамина D поможет эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19. По словам эксперта, в первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Он отметил, что в рационе должны содержаться продукты, обладающие противовоспалительным действием: хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.