Президентских индеек перед Днем благодарения поселят в одном из лучших отелей Вашингтона

Индеек, которых отправят президенту США Джо Байдену для церемонии помилования перед Днем благодарения, разместят в одном из лучших номеров отеля Willard InterContinental в центре Вашингтона. Об этом сообщает старшего менеджера по коммуникациям и маркетингу в Willard InterContinental Мария Безденежных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, индеек встретят с красной ковровой дорожкой, а ключи от номера птицам вручит главный управляющий отеля. "Для индеек, которые отправятся в Белый дом, готовят один из наших лучших номеров с нашими роскошными кроватями, подготовленными для комфортного отдыха гостей перед важной встречей с президентом", - сказала представитель отеля.

Безденежных добавила, что персонал будет готов предоставить индейкам все, что те потребуют для максимального комфорта, в том числе питание в номер, дополнительные подушки и халаты.