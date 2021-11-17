Обнаружены следы развитых технологий древних майя

Ученые Университета Брауна в США показали, что до 900 года нашей эры в Мезоамерике существовали королевства майя, которые применяли устойчивые методы сельского хозяйства, обеспечивающие им продовольственную безопасность. Новое исследование, опубликованное в журнале Remote Sensing, показало, что стратегическое мышление могло помочь им справиться с засухами, которые стали причиной упадка древней цивилизации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Археологи провели лазерное сканирование 331 квадратного километра в бассейне верхней части реки Усумасинта в Мексике и Гватемале с помощью авиалидара высокого разрешения. На этой территории существовали три королевства майя: Пьедрас-Неграс, Ла-Мар и Сак-Ци. Цифровые модели рельефа местности продемонстрировали следы древних поселений и связанных с ними ирригационных сооружения, а кластерный анализ позволил различить городские, пригородные и сельские зоны, затерянные в джунглях Центральной Америки.

Оказалось, что между 350 и 900 годами нашей эры существовали царства майя, которые характеризовались низкой плотностью населения. При этом технологии сельского хозяйства было достаточно развитыми, чтобы не только удовлетворять основные жизненные потребности населения, но и предоставлять излишки продовольствия. По мнению ученых, это указывает на стратегическое мышление коренных мезоамериканцев, которые могли запасаться продовольствием и, таким образом, бороться с неурожайными годами.

Методы ведения сельского хозяйства майя, основной культурой у которых была кукуруза, включали в себя строительство террас, дамб и полей с каналами.

Всеми тремя королевствами управлял аджав - представитель политической знати. Но Пьедрас-Неграс, самое большое королевство, возглавлял куул аджав или "святой лорд", особый почетный титул, на который не претендовали лорды Ла-Мара и Сак-Ци. Последние два королевства тоже не совсем равны, так как Ла-Мар был более густонаселенным, чем Сак-Ци, у которого, в свою очередь, было больше политической автономии.