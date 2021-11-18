Выяснена физика щелчка пальцами

Исследователи из США изучили лежащие в основе щелчка пальцами физические процессы и показали, что в ходе него человеческое тело производит наибольшее известное ускорение. Статья ученых опубликована в Journal of the Royal Society Interface, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После просмотра фильма "Мстители: Война бесконечности" исследователи из Технологического института Джорджии решили выяснить, возможно ли щелкнуть пальцами в металлической перчатке, как это делает в картине антагонист Танос. Ученые изучили процесс щелчка с помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы.

"Щелчок пальца происходит всего за семь миллисекунд. Это более чем в 20 раз быстрее, чем моргает глаз - 150 миллисекунд", - рассказывает один из исследователей Саад Бхамла. Специалисты выяснили, что максимальная угловая скорость вращения может достигать 7800 градусов в секунду, а угловое ускорение - 1,6 миллиона градусов на секунду в квадрате. Зафиксированное учеными ускорение - наибольшее из измеренных для человеческого тела. При этом зафиксированная скорость вращения - не самая высокая из известных: большая была зафиксирована во время броска мяча бейсболистом.

Однако при надевании наперстков максимальное угловое ускорение значительно падало. "Наши результаты указывают на то, что Танос не мог щелкнуть из-за своих покрытых металлом пальцев", - сетует ведущий автор работы Рагхав Акарья. По мнению исследователей, это объясняется сокращением зоны касания между пальцами. В тоже же время попытка увеличить трение за счет надевания перчаток ни привела к нужному эффекту. Это, считают ученые, указывает на существование оптимального для щелчка уровня трения, в который "попадает" кожа. Оказалось, что скорость щелчка обеспечивается за счет высокого трения между большим и средним пальцами. Оно позволяет накапливать энергию до момента ее высвобождения, когда большой палец соскальзывает.