Найден новый способ тушения электромобилей

В Австрии предложили тушить возгорание в электрокаре с помощью направленной струи воды. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы материала отметили, что при тушении батареи электромобиля приходится расходовать большое количество воды. Так, при возгорании Tesla в апреле в Техасе пожарные тушили огонь в течение четырех часов, потратив на это порядка 30 тысяч галлонов воды (около 113 тысяч литров). По оценке специалистов, столько воды местный пожарный департамент расходует за месяц, обычное американское домовладение - за два года. Низкая экономичность связана с тем, что пожарные обычно тушат машины с верхней части, тогда как в электрокарах батарея находится снизу.

По словам инженеров компании Rosenbauer, они нашли новый безопасный способ тушения электрокаров. Их изобретение представляет из себя плоский контейнер с крепежным механизмом, который необходимо поместить под днище горящего авто. Затем устройство пробивает загоревшуюся батарею специальным штырем и начинает через сопла нагнетать воду прямо в аккумулятор.

Как заметили представители компании, чтобы охладить батарею до безопасной температуры, требуется до тысячи галлонов воды или около 3,8 тысячи литров.