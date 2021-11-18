Ученые выяснили, что у пожилых пар синхронно бьются сердца

Сердцебиение состарившихся вместе супругов синхронизируется, когда они проводят время вместе, выяснили исследователи из Иллинойского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Social and Personal Relationships, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи пригласили 10 гетеросексуальных супружеских пар в возрасте 64-88 лет, которые состояли в отношениях от 14 до 65 лет. На протяжении двух недель участники исследования носили браслет, измерявший частоту их сердечных сокращений. Также датчики в доме отслеживали, насколько близко супруги находятся друг к другу. Вечером ученые звонили участникам и спрашивали о самочувствии и отношениях с партнером на протяжении дня.

Оказалось, когда супруги находились рядом, их сердцебиение синхронизировалось. При этом обычно кто-нибудь из партнеров был ведущим - ритм сердца одного из них подстраивался под ритм второго.

Взаимозависимость супругов с годами возрастает, однако оценить выраженность этой зависимости сложно, поясняют исследователи. Пока неясно до конца, как синхронизация сердечного ритма влияет на физиологию и поведение супругов, однако это, очевидно, один из объективных признаков, указывающих на глубокую связь между людьми, прожившими много лет вместе.