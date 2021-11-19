Мужчина 5 лет зачеркивал в лотерее одинаковые числа и сорвал джекпот

Житель США пять лет зачеркивал в лотерейных билетах одни и те же цифры, и это дало результат. Об этом сообщает Upi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Необычная тактика сделала мужчину богаче.

Имя победителя на раскрывается, но известно, что он приехал в Штаты из Мексики. Сумма приза, который достался мужчине, составила $98 тысяч. Пять лет назад он разработал особую тактику и решил, что это принесет успех.

"Я уже пять лет играю с одинаковыми числами", - прокомментировал победитель.

Мужчина также поделился числами, которые он выбрал: 10, 12, 19, 28, 23 и 33. Какой-то логики, по его словам, здесь нет - это просто случайный набор.

Вдобавок мексиканец рассказал, на что потратит джекпот. Мужчина собирается закрыть все долги и выплатить кредиты.