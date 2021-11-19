Бывшая сотрудница Zara назвала способы дешево покупать одежду бренда

Бывшая сотрудница испанского масс-маркетового магазина Zara назвала несколько способов дешево покупать одежду бренда. Ее слова приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Героиня материала, имя которой не указано, объяснила, что, как правило, наиболее дешевая одежда расположена в самых дальних участках магазина. По ее словам, такая выкладка товара сделана для того, чтобы покупатели при входе в Zara сразу брали самые дорогие позиции и меньше обращали внимание на уцененные вещи.

Помимо этого, девушка порекомендовала перед закрытием торговой точки проверять рейлы с одеждой, которые находятся в примерочных. "Я рекомендую прийти в магазин за 10 минут до закрытия и попросить показать вам эти рейлы. По личному опыту могу сказать, что таким образом я нашла большое количество хороших вещей со скидкой", - поделилась она.

Вдобавок героиня материала посоветовала регулярно проверять сайт Zara, поскольку на нем можно отслеживать снижение цен на одежду. По ее словам, магазин часто устраивает внезапные распродажи.

Кроме того, девушка заверила, что лучше всего покупать летние вещи зимой, а зимние - летом. "Сейчас приближается зима, и людям нужны теплые вещи, поэтому они покупают их независимо от цены. В связи с этим компания не заинтересована в том, чтобы предоставлять клиентам высокие скидки", - заключила она