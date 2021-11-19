Космонавты наблюдают самое долгое лунное затмение
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Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), показал, как члены экипажа станции видят лунное затмение с орбиты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты (у кого, конечно, ясная погода) наблюдаем частное лунное затмение <...> Самый лучший вид на борту Международной космической станции - в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - написал Дубров на своей странице в Instagram.

Космонавт отметил, что это первое частное затмение с такой большой фазой начиная с 1961 года.

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.