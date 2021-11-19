В Англии считавшуюся навсегда утраченной поэму нашли в неожиданном месте

Доктор Тамара Эткин из Лондонского университета королевы Марии обнаружила средневековую французскую поэму Siège d'Orange в переплете другой книги, датированной 1528 годом. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Siège d'Orange ("Взятие Оранжа") представляет собой средневековую эпическую поэму из серии о франкском полководце и двоюродном брате Карла Великого о войне с сарацинами за городок Оранж. Несмотря на то, что существует много других поэм из цикла, "Взятие Оранжа" сохранилось только в очень небольшом фрагменте до находки Эткин. Исследователь предполагает, что найденный манускрипт можно датировать концом XIII века, а сам эпический цикл был сочинен в XII веке во Франции.

Помимо этого в переплете была одна из самых древнейших версий всемирно известного "Романа о Тристане", также сочиненного предположительно в XII веке.

Исследовательница отметила, что кажется поразительным то, что в XVI веке манускрипты трехсотлетней давности настолько не имели ценности, что использовались как переплеты для новых книг.

"Фантастически интересно обнаружить что-то, что было потеряно все это время! Однако я думаю, что также стоит одновременно не забывать и о том, что на самом деле единственная причина, по которой эти фрагменты сохранились лишь потому что в какой-то момент кто-то подумал, что ценность этих рукописей можно приравнять к отходам. Я думаю, в этом есть какое-то прекрасное лиричное напряжение", - сказала исследовательница.