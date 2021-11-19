Ученые обнаружили новый вид осьминога у берегов Австралии

Ученые сообщили об обнаружении нового вида осьминога у берегов Австралии. Статья об этом опубликована в журнале Zootaxa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бентосные мелководные виды являются одними из наиболее изученных осьминогов, и потому представляют большой интерес для исследователей и рыбаков, - говорит Майкл Амор из Западно-Австралийского музея. - Такое внимательное отношение приводит к улучшенному понимаю границ между видами и дает возможность обнаружить криптические (скрытые) таксоны".

Скрытые виды насколько схожи между собой, что не различаются по внешним признакам. Разница проявляется исключительно в мелочах: например, в разном строении копулятивного аппарата самцов насекомых или в мельчайших особенностях черепа или строения зубов млекопитающих.

"У них нет скелета, подобного скелету позвоночных, и мало характерных таксономических признаков. Кроме того, их морфологическая пластичность, связанная с местными условиями окружающей среды, и ограниченная полезность традиционных молекулярных маркеров усугубили нашу недооценку видового богатства осьминогов", - продолжают авторы.

Новый вид осьминога длиной 10-17 сантиметров получил название Octopus djinda, и внешне он выглядит как Octopus tetricus - обыкновенный сиднейский осьминог. Оба они относятся к группе Octopus vulgaris, и являются промысловыми видами.