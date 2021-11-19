Ученые выяснили, в каком возрасте у детей появляется чувство юмора

По данным исследования, проведенного британскими детскими психологами из Бристольского университета, к двум месяцам примерно половина младенцев начинает уже понимать юмор. А оставшаяся половина овладевает этой способностью на протяжении своих первых 11 месяцев жизни. Дети до одного года реагируют на смешные звуки, прикосновения, щекотку и то, что они видят, включая кривляющиеся рожицы. Двухлетние дети уже могут воспринимать шутки, подразумевающие речевое развитие. Статья об этом опубликована в журнале Behavior Research Methods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Способность маленьких детей смеяться и шутить впервые была картирована по возрастным показателям с помощью анкетирования их родителей. В опросе участвовали родители почти 700 детей возрастом от 0 до 4 лет. Ученые раздавали опросник, состоящий из 20 пунктов, и просили мам и пап из Великобритании, США, Австралии и Канады потратить на ответы примерно по пять минут своего времени.

Самое раннее восприятие юмора было отмечено в возрасте одного месяца. Всего рассматривался 21 тип юмора. Дети до года веселились во время игры в прятки, принимая необычные позы - например, просовывая голову между ног, слыша забавные голоса и звуки, устраивая возню и неправильно используя привычные предметы - например, ставя чашку себе на голову. Юмор годовалых детей предполагал ответную реакцию окружающих. Они могли дразниться, показывать скрытые обычно части тела (например, снимать одежду), пугать других и обыгрывать запрещенные темы (например, туалетный юмор). Смешило их и подражание поведению животных. Двухлетние дети могли уже использовать речь, но это зачастую ограничивается звукоподражанием тем же животным или обыгрыванием бессмысленных слов. Однако в этом возрасте уже возможно высмеивание других и проявление агрессивного юмора - например, возникает желание кого-то толкнуть. Наконец, трехлетние дети часто обыгрывают нарушение социальных правил, скажем, произносят непристойные слова исключительно для забавы, и демонстрируют зачаточное понимание каламбуров.

Каких-либо значимых демографических различий в ходе анкетирования обнаружено не было - дети из разных стран вели себя сходным образом, уровень образования их родителей на характер их ответов также существенно не повлиял. В дальнейшем предполагается изучить также вопрос о том, как юмор влияет на другие аспекты жизни детей, например, на поиски друзей, преодоление стрессов и творчество.