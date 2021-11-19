Марсоход снял на видео самый сложный полет вертолета Ingenuity

Национальное космическое агентство США опубликовало видео тринадцатого полета вертолета Ingenuity на Марсе. Видео вместе с релизом было опубликовано на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ingenuity - это марсианский вертолет с диаметром винтов около метра, доставленный на эту планету марсоходом Perseverance. Он доказал принципиальную возможность атмосферного полета на Марсе и проложил дорогу возможным будущим более крупным марсианским летательным аппаратам.

4 сентября Ingenuity совершил 13-й полет, который занял 160,5 секунд. Инженеры миссии считают его одним из самых сложных, поскольку аппарат пролетел большое расстояние над геологическим объектом Сейта, сфотографировав ее под многими углами с высоты около 8 метров.

Теперь NASA выложило видео этого полета, снятое бинокулярной камерой марсохода Mastcam-Z. "Даже на расстоянии 300 метров мы видим великолепный крупный план взлета и посадки через правый глаз Mastcam-Z", - восхищается Джастин Маки, заместитель руководителя программы Mastcam-Z.

Вертолет приземлился в 12 метрах от места взлета, чтобы избежать неровностей, созданных при прошлой посадке.