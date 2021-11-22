Во Франции бочку вина продали за €800 тыс.

Бочка вина Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года была продана на винных торгах Hospices de Beaune за €800 тыс., что стало рекордом для этого аукциона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, выступивший в качестве организатора торгов.

"Новый рекорд аукциона для "президентского лота" (выручка от этого лота отправляется организациям, которые выбирает председатель торгов - прим. ТАСС), проданного за €800 тыс. после 15-минутной битвы ставок", - сообщила пресс-служба аукционного дома в Twitter. Уникальность лота подчеркивается за счет того, что вино настаивалось в специальной бочке Fusion объемом 228 литров, сконструированной мастером Франсуа Фрер из бургундского дуба высочайшего качества. В 2020 году "президентский лот" ушел с молотка за €780 тыс.

Выручка от "президентского лота" пойдет в фонды National Federation Solidarity with Women и Institut Curie. Первая организация борется с насилием против женщин, вторая спонсирует медицинские исследования по борьбе с раком груди.

По утверждению организаторов, это старейшие в мире благотворительные винные торги. Они были учреждены в 1859 году, на них выставляется ежегодно более 500 лотов. В этом году из-за экстремальных погодных условий виноделы привезли на 161-е торги лишь 349 бочек против 630 в прошлом году. Тем не менее, несмотря на снижение количества лотов, организаторы ожидают роста выручки, поскольку некоторые сорта уходят за существенно большую стоимость, чем предполагалось перед началом аукциона.

Данные по итогам торгов будут опубликованы позднее. Традиционно часть выручки идет на модернизацию городской больницы Бона и содержание исторического комплекса Hotel-Dieu. Это была одна из первых средневековых богаделен, где помогали больным и нищим. Теперь же она представляет собой музей, куда ежегодно стекаются тысячи туристов, а также именно здесь проводится аукцион Hospices de Beaune.