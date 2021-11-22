Физики создали невидимую материю

Ученые из Массачусетского технологического института создали прозрачный газ для создания невидимой материи. Таким образом они пытаются решить проблему квантовых суперкомпьютеров. Об этом пишет Science, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Физики работали над этим проектом около 30 лет. Они охладили газ до сверхнизкой температуры, затем сжали его лазером и сделали полупрозрачным. Таким образом он перестал отражать и рассеивать часть падающего на него света.

"Эффект будет работать благодаря закону квантовой механики под названием "принцип запрета Паули". Он не позволяет таким элементарным частицам, как фермионы (к их числу относятся протоны, нейтроны, электроны и непосредственно атомы многих веществ) стать неотличимыми друг от друга. То есть, фермионы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, гарантируя существование твердых веществ. Без этого принципа предметы просто не смогли бы образоваться", - отметили ученые.

Кроме того, они выяснили, что если сделать частицы максимально "похожими" друг на друга с помощью охлаждения до абсолютного нуля (−273,15 °C), то их можно будет максимально сблизить.

Это позволит создать состояние "блокировки Паули" без отражения света, когда атом сможет пропустить фотон сквозь себя, но не поглотить его.