Ученые рассказали, как сладкие напитки могут состарить мозг на 11 лет

Сахарные напитки способны негативно влиять на умственную деятельность и привести к ухудшению памяти. Об этом сообщила газета Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ученые Бостонского университета провели исследование, в рамках которого у 4200 человек с некоторой периодичностью проверялись когнитивные функции. При этом участники рассказывали о том, сколько сладких напитков они выпивают. На основании данных специалисты пытались определить, существует ли взаимосвязь между количеством употребляемого сахара и работой головного мозга.

Выяснилось, что сахар потенциально способен навредить организму. Зафиксированы ухудшения работы памяти, снижение объема головного мозга, уменьшение его префронтальной коры и старение органа.

В случае, если человек употребляет в день до двух стаканов напитков с высоким содержанием сахара, его мозг может состариться на 5,8 года. Если пить более двух стаканов - то на 11 лет.

"Результаты этих исследований не окончательны, однако это убедительные данные, которые позволяют делать обоснованные выводы. Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, и замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает", - заявила профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри.

Ученые подчеркнули, что измерение сахара, потребляемого каждый день, является сложной задачей, поэтому для простоты подсчетов были взяты напитки с высоким содержанием этого вещества.