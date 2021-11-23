Названы «полезные» продукты, которые могут навредить организму

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о "полезных" продуктах, которые могут навредить организму. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24", запись которого опубликована на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диетолог отметил, что опасность для здоровья может представлять тунец. В течение жизни эта рыба накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

"Важно понимать, что тунец - это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", - рассказал Арзамасцев.

По его словам, вредной может оказаться и овсянка быстрого приготовления. Она может привести к нарушению обмена веществ из-за быстрой усвояемости. Также вредным может оказаться йогурт. По утверждению диетолога, чтобы этот продукт был вкуснее, производители добавляют в него консерванты, красители и сахар.

Арзамасцев также посоветовал внимательнее выбирать яблоки, привезенные из других стран. Они могут быть обработаны, а кожура покрыта воском, чтобы плоды выглядели красивыми.