Испанцы нашли необычное применение помидорам

Испанские ученые решили создать безвредную для планеты упаковку, найдя необычное применение помидорам. Отходы с заводов по производству томатной пасты и кетчупа исследователи из Малаги превратили в экологически чистый пластик, пишет портал TheMayor.EU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ненужная на пищевых предприятиях кожура станет источником жирных кислот - на их основе затем произведут биоматериал для упаковки продуктов. Таким образом получится не только сократить отходы от производства еды, но и вред атмосфере от пластика из нефтепродуктов.

Упаковка из томатов не уступает традиционной в прочности, но разлагается значительно быстрее - для полного исчезновения ей потребуется примерно месяц, в то время как обычный пластик останется на поверхности Земли в ближайшие 450 лет. Однако для массового внедрения новой технологии потребуется время - необходимо разработать оборудование, чтобы сделать производство биопластика простым, быстрым и малозатратным.

Многие страны мира уже осознали вред планете от пластиковой упаковки и начали препятствовать ее использованию. Во Франции с января 2022 года запретят продавать некоторые виды фруктов и овощей в одноразовой упаковке. С июля того же года запрет на большинство пластиковых товаров вступит в Индии. С 2023 года перестать продавать некоторые виды упаковки из нефтепродуктов могут и в России.