Диетолог рассказала о пользе моркови

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе моркови, а также при каких заболеваниях ее употреблять не стоит, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении. При этом морковь противопоказана при болезнях печени. "Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки", - сказала Кораблева.

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