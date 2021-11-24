Диетолог посоветовал желающим похудеть запастись темным шоколадом

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе горького шоколада и посоветовал желающим похудеть запастись им. Его слова приводит Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мосли отметил, что зачастую именно сладости, которые уподобляются запретному плоду во время похудения, становятся причиной срывов во время диет. Чтобы не переедать, диетолог рекомендует всегда иметь дома темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75 процентов) и в небольших порциях есть его вместо других, более жирных и вредных десертов.

По словам врача, он понимает, почему некоторым людям трудно регулярно заниматься спортом - их пугает перспектива длительной изнуряющей физической нагрузки, и они предпочитают отказаться от нее. Мосли считает, что нужно сократить время тренировок и добавить больше движения в ежедневную рутину: периодически вставать с офисного стула и прогуливаться по комнате, использовать лестницу вместо лифта и стараться больше ходить пешком.